Dal Super green pass alle scuole: le nuove regole in vigore da domani

Le nuove regole in vigore da domani.

Preoccupano sempre di più la diffusione dei contagi Covid e della variante Omicron. Una situazione che non fa iniziare nei migliori dei modi il 2022, con un gennaio di limitazioni e nuove restrizioni in arrivo.

L’obbligo di vaccino per gli over 50.

Per ora è previsto fino al 15 giugno l’obbligo del vaccino per gli over 50. Per coloro che sono guariti dal Covid, l’obbligatorietà si avrà entro massimo sei mesi dalla guarigione. Chi trasgredisce sarà punito con una multa da 100 euro, misura che ha suscitato non poche perplessità sia da una parte che dall’altra.

Cosa succede da lunedì 10 gennaio.

Dal 10 gennaio infatti il super Green pass sarà obbligatorio ovunque, fatta eccezione per quei negozi e servizi essenziali. A bordo di treni, bus, metro, per mangiare all’aperto, dagli alberghi agli impianti sciistici, sarà sempre necessario essere muniti di certificato verde rafforzato.

Sempre da lunedì cambiano i tempi relativi alla dose booster. La somministrazione della terza dose sarà infatti possibile già dopo 4 mesi dalla seconda dose invece di cinque.

L’ulteriore stretta dal 20 gennaio.

Ulteriore stretta per gli esercizi. Dal 20 gennaio per entrare dal barbiere, dalla parrucchiera o per recarsi dall’estetista scatta l’obbligo del Green pass base. Sarà quindi necessario aver fatto anche solo il tampone per avere il certificato base e usufruire dei servizi dedicati alla persona.

Dal primo febbraio.

Dal 1 febbraio il Green pass base sarà necessario per banche, uffici pubblici negozi e centri commerciali, sempre ad esclusione dei negozi di prima necessità.

Immunizzati o guariti per lavorare.

Tutti i dipendenti, pubblici o privati, che hanno compiuto 50 anni dovranno essere muniti di super Green pass sul luogo di lavoro. Previste anche sanzioni per chi non rispetterà le disposizioni. Per gli irregolari infatti è prevista una multa che va dai 600 ai 1.500 euro.

Le scuole.

Con il rientro in classe degli studenti, previsto per domani scatteranno anche le nuove regole per il mondo della scuola. La novità più importante è quella sono le misure in caso di positivi in classe. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia in caso di un positivo verranno sospese le attività per 10 giorni.

Per le scuole primarie invece si attuerà un protocollo di sorveglianza con test molecolari da svolgersi nel momento della scoperta della positività e da ripetersi 5 giorni dopo. Dal secondo positivo invece scatterà la didattica a distanza per 10 giorni con successivo tampone di verifica.

Infine per le scuole secondarie in caso di un positivo scatterà l’auto sorveglianza con l’utilizzo di mascherine Fpp2 per 10 giorni. In presenza di due positivi invece ci sarà una distinzione a seconda dei casi: per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni. Per gli altri invece resta valida l’autosorveglianza e l’obbligo di mascherina Fpp2. La didattica a distanza per 10 giorni scatterà in presenza di 3 o più positivi all’interno della classe.