Interventi nella frazione a San Teodoro.

Arriva la riqualificazione dell’illuminazione pubblica a San Teodoro. Il Comune ha ricevuto i fondi ministeriali e ha deciso di destinarli agli interventi di efficientamento energetico del paese.

In particolare i lavori saranno effettuati nella frazione di Franculacciu, dove l’ente con deliberazione di Giunta ha preso atto del decreto, stabilendo che il contributo dell’importo di 70mila euro, per rifare la rete dell’illuminazione pubblica dell’abitato. Gli interventi avverranno lungo il primo tratto della strada vicinale di via di Lu Muntigghiu, privata ma ad uso pubblico. I lavori, che saranno realizzati anche per garantire la sicurezza della strada, prevedono l’installazione di 3 nuovi punti luce.