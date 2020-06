I nuovi supermercati Coop.

Coop amplia la propria presenza in Sardegna grazie all’accordo di Master Franchising sottoscritto il primo febbraio scorso a Cagliari tra Coop Consorzio Nord Ovest (il Consorzio che aggrega le cooperative di consumatori del Nord Italia) e il gruppo Sardegna Più (centro distributivo che opera dal 2014 sull’isola in grado di offrire attualmente merci e servizi a una rete di 140 punti vendita con un fatturato annuo di 105 milioni di euro).

In 18 punti vendita della rete si accenderanno le nuove insegne, secondo un piano di sviluppo che vede, entro la fine del corrente mese di giugno l’attivazione di ulteriori 17 negozi. Per Coop si tratta di un’ulteriore esperienza di Master Franchising in Italia dopo quelle avviate in Calabria e in Puglia da Coop Alleanza 3.0.

La partnership tra il gruppo Sardegna Più e Coop Consorzio Nord Ovest rafforza le prospettive di sviluppo di entrambi. Consentirà a Coop di estendere la propria presenza su un territorio come la Sardegna dove fino ad ora l’insegna è stata presente solo nell’oristanese con i negozi di Coop Allevatrici Sarde. Consentirà a Sardegna Più di appoggiarsi e collaborare con un’insegna leader della grande distribuzione, inserendo nel proprio assortimento circa 1200 prodotti a marchio Coop e usufruendo dei servizi commerciali verso i fornitori e il mercato che Coop può offrire. A questi si affiancheranno i prodotti già commercializzati dal gruppo isolano con particolare attenzione alle specialità del territorio sardo.

Entrambe le realtà sottolineano la natura strategica dell’accordo e la volontà di rafforzare la collaborazione nel tempo al fine di potenziare la presenza di Coop nell’isola. Sardegna Più inoltre adotterà le policy di sostenibilità, accessibilità e convenienza tipiche di Coop. A cura del gruppo Sardegna Più, a partire dalle prossime settimane, sono previsti i cambi di insegna e le modifiche agli allestimenti interni dei Punti Vendita in linea con lo stile dei punti vendita Coop.

