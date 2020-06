Le celebrazioni per Sant’Antonio a Olbia.

Una cerimonia emozionante, contornata dal piacere di poter tornare a fruire delle celebrazioni religiose. Momenti di fede toccanti scanditi dalla processione, dalla messa e dalla benedizione dei pani. Anche a Olbia si è celebrata ieri, nell’omonimo quartiere, la festa dedicata a Sant’Antonio da Padova.

Tantissimi sono convenuti per la celebrazione di ieri pomeriggio. Prima si è tenuta la processione per le vie, intorno alla chiesa, a cui è seguita la messa nella piazzetta dedicata al Santo. La prima volta nella nuova piazza di Olbia: fino all’anno scorso la festa veniva celebrata in piazza Etna. Nonostante la presenza numerosa di fedeli tutto si è svolto nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale.

