La situazione nei supermercati di Olbia.

In molti supermercati di Olbia l’acqua naturale è introvabile. Dalla mattinata i clienti hanno preso d’assalto i market, in particolare i discount, svuotando letteralmente gli scaffali. All’origine del panico un audio che parlava di uno sciopero degli autotrasportatori della durata di 15 giorni.

Spariscono anche altri beni.

Nelle pedane scompaiono anche pasta, farina, zucchero, salsa di pomodoro e olio extravergine di oliva. Si teme che la situazione possa ripetersi anche domani. Alcuni consumatori hanno fatto incetta di casse d’acqua naturale e di altri beni, svuotando di volta in volta le provviste, che cominciano a scarseggiare anche nei magazzini. Alcuni supermercati hanno, invece, grande scorta, prevedendo questa grande corsa agli acquisti pazzi. C’è chi si accaparra anche gli alimenti in scatola. Dagli scaffali dei supermercati scompaiono anche fagioli, ceci e altri legumi.

Lo sciopero degli autotrasportatori.

Tutto è cominciato da un audio, girato e condiviso via chat. Al momento non vi è alcuna ufficialità su un possibile sciopero di 15 giorni. Tuttavia, lunedì gli autosportatori sciopereranno contro il caro gasolio, ma i sindacati tranquillizzano gli avventori che stanno facendo la corsa agli acquisti, che non ci sarà alcuno stop di 2 settimane.