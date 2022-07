Il gruppo Vicino a Te si espande anche nel Nord Sardegna.

Si è tenuta il 26 giugno al Parco dei Suoni di Riola Sardo la prima mini-convention del Gruppo Vicino a Te, come punto di incontro aziendale con i propri collaboratori, ed esteso agli imprenditori che hanno sposato a tutti i loro collaboratori, in un contesto magico di convivialità e fiducia per il futuro.

La famiglia Frongia durante l’evento ha presentato l’imminente avvio di un piano di formazione molto innovativo rivolto a tutti i collaboratori del gruppo sul tema della “felicità in azienda come asset competitivo”.

“La felicità di chi ci lavora è la chiave del successo per le aziende“, esordisce Marco Frongia che con i fratelli Fabio e Diana guidano l’azienda di famiglia. ” L’insegna del gruppo riporta come “slogan” la frase: un’insegna tanti valori, e sul tema dei “valori” la famiglia Frongia si mostra molto sensibile, avendo a cuore il benessere emotivo dei suoi dipendenti e trasmettendo gli stessi valori anche agli imprenditori coinvolti con il loro personale in questo progetto.

Collaboratori soddisfatti sono collaboratori più felici, e collaboratori più felici sono collaboratori più propositivi e produttivi, che si mettono a disposizione dei clienti in modo coinvolgente, distinguendosi dalla concorrenza e fidelizzando la clientela. Secondo uno studio pubblicato dall’Harvard Business Review un buon livello di soddisfazione dei propri collaboratori vale un aumento della produttività aziendale del 31% con un impatto sulle vendite tre volte superiore alla media. Fondamentale dunque per il Gruppo Frongia, è la promozione di un modo di lavorare piacevole e salutare, creando condizioni e spazi in cui i collaboratori possano sentirsi appagati e stimolati.

La nuova apertura a Olbia.

Intanto continua l’espansione nel nord Sardegna, con l’apertura il 7 luglio del negozio di via Imperia 98 che va a rafforzare l’offerta del gruppo Vicino a Te nel capoluogo gallurese.

Dall’inizio dell’anno il Gruppo sta perseguendo degli importanti obiettivi di crescita, e questa nuova apertura è un ulteriore tassello del loro progetto di espansione.

“Sono orgoglioso di questa nuova apertura in affiliazione – commenta Fabio Frongia – nonostante il momento complicato, il nostro progetto piace agli imprenditori, gli incuriosisce per la formula incentrata sulla capacità di “saper vendere” e sta riscontrando un’ottima performance sulla redditività aziendale.

Il negozio, di proprietà vanta una superficie commerciale di circa 200 metri quadri, puntando tutto sul coinvolgimento e l’ospitalità del cliente grazie all’attenzione e la cura degli arredi, ma soprattutto da parte del personale – rigorosamente del posto e legato al contesto socio-economico locale – con un assortimento ampio e profondo capace di garantire qualità, freschezza e convenienza.