La rassegna parte oggi alle 22:00.

Inizia oggi la rassegna “Porto Cervo Libri“, con la partecipazione di importanti personalità del panorama culturale italiano.

In occasione dei 60 anni della Costa Smeralda, il cartellone di presentazioni letterarie e di eventi è stato arricchito da due talk show, uno con quattro prestigiosi giornalisti italiani e l’altro declinato al femminile con al centro dell’incontro il delicato tema della violenza sulle donne, intervallati dalla presentazione di 9 volumi di tematiche differenti.

Gli incontri letterari si terranno alle ore 19 in varie location del borgo, dal suggestivo sottopiazza, cuore pulsante di Porto Cervo, al waterfront fino alla Piazza della Marina e alla Promenade du Port, mentre i due talk show saranno ospitati in Piazza Centrale alle ore 22.

Primo appuntamento questa sera, in Piazza Centrale, con il talk show “Italia, what’s Next? Prospettive 2023” che vedrà ospiti, nel salotto televisivo allestito per l’occasione, quattro giornalisti noti a livello nazionale: Giulio Gambino – direttore di The Post Internazionale -, Francesco Magnani – da alcune estati mattatore de “L’Aria che tira estate” format de LA7 -, Fabio Savelli – esperto di economia del Corriere della Sera – e Pietro Senaldi – condirettore di Libero -. Ad intervistarli Annalisa Chirico, volto della tv e firma di punta del quotidiano Il Foglio.