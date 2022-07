Da “Olivia O” a “Sarafsa”, la Costa Smeralda al centro delle rotte di lusso.

Dopo un avvio lento, con Porto Cervo ancora letteralmente deserta fino al 30 maggio, la stagione turistica è esplosa anche per quanto riguarda il traffico degli yacht tra Olbia e l’Arcipelago di La Maddalena.

Tra gli yacht più imponenti, in navigazione al largo del Pevero c’è “Olivia O“, il famoso giga yacht con la prua rovesciata. Lunga quasi 90 metri, la barca è stata progettata dal dal cantiere norvegese Ulstein Verft e ha come segno di riconoscimento inconfondibile lo scafo con la prua rovesciata, che consente una particolare stabilità in condizioni meteo difficili e proibitive per imbarcazioni della stessa stazza con forma tradizionale. Altro vantaggio dello scafo “x-bow” consiste nel minor attrito esercitato dallo scafo sull’acqua, con conseguente maggior risparmio di carubrante.

Olivia O è stata varata nel 2018, ha una lunghezza di 88,5 metri e può arrivare a una velocità massima di 16,6 nodi. All’interno sono presenti 8 cabine, che possono ospitare fino a 20 persone, oltre alle lussuose “cuccette” destinate a eventuali 30 uomini d’equipaggio.

Al suo interno anche una spa, una sala cinema, una palestra ed una piscina di 10 metri, all’esterno è presente un eliporto.

Il proprietario di Olivia O, il miliardario Eyal Ofer, è nato nel 1950 da Sammy Ofer, all’epoca l’uomo più ricco di Israele. Membro del Bloomberg New Economy Forum, noto uomo d’affari in svariati settori tra cui i trasporti e l’energia rinnovabile, è anche proprietario di un jet privato e si dedica ad attività filantropiche nel campo della cultura e dell’arte.

A Portisco è ormeggiato “Sarafsa“, lo yacht Sarafsa del principe Fahd bin Sultan. Imbarcazione, lussuosissima di 82 metri di lunghezza. Costruita nel 2008 in Gran Bretagna da Devonport Yachts, aveva all’epoca un valore di 150 milioni di dollari, oggi dimezzato. Costi di gestione tra i 10 e i 15 milioni di dollari annuali.

Presente a Porto Cervo anche “Blind Date“, costruito dai cantieri navali Heesen nel 2009, scafo di 48,9 metri di lunghezza, che dispone di quattro ponti, una palestra, una sala da pranzo per ricevimenti e un solarium con Jacuzzi e sistema di irrigazione per mantenere fresca la pavimentazione in tek ed è in grado di ospitare fino a dieci persone. Lo yacht è stato acquistato recentemente per “soli” 40 milioni di dollari.