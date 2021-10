Il nuovo supermercato di Bortigiadas.

Apre il primo supermercato appartenente a una catena della Crai a Bortigiadas. Da un anno e mezzo gli abitanti del paese erano costretti a recarsi a fare la spesa a Tempio e questo aveva creato non pochi problemi.

Il supermercato è stato inaugurato alla presenza del sindaco Nicola Saba. Un’iniziativa di due giovani imprenditori del comune, che hanno assunto anche due commesse del paese. “Grazie a questa apertura si sono superati i disagi sopratutto per gli anziani – spiega il primo cittadino -, questo ha anche permesso di avere anche un market che risponde maggiormente alle esigenze della comunità con più scelta e grazie alla professionalità di chi ha avuto questa idea imprenditoriale e di chi lavora nel supermercato”.

Il piccolo negozietto di alimentari infatti aveva chiuso i battenti, lasciando il paese senza un supermercato. “A gennaio 2020 il supermercato di alimentari non c’era più e durante la pandemia aveva creato dei problemi – dichiara il sindaco -, fortunatamente nella nostra comunità non è mancata la solidarietà, quel volontariato all’antica che ha permesso di mitigare i disagi tra le fasce più deboli come gli anziani”.