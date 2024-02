Tajani fa tappa nel feudo azzurro, visita a Olbia con Nizzi

La visita di Antonio Tajani a Olbia.

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, è intervenuto durante la campagna elettorale a Olbia, affermando che per i sardi la priorità è il buon governo. Accolto dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, dall’ex governatore Ugo Cappellacci e dal deputato Pietro Pittalis, Tajani ha elogiato la tenacia dei sardi e ha ricordato il fondatore del partito, Silvio Berlusconi, esprimendo impegno per la Sardegna.

Durante l’incontro con agricoltori e allevatori, Tajani ha promesso risposte alle loro preoccupazioni, criticando la politica ambientale europea e sottolineando la necessità di un approccio non ideologico. Altresì, ha evidenziato l’importanza della tutela ambientale e dell’agricoltura per lo sviluppo dell’Isola.

Tajani ha posto l’acqua come tema centrale, proponendo la creazione di invasi per affrontare la siccità e sostenere l’agricoltura. Ha espresso pieno supporto al candidato Truzzu e ha evidenziato la lotta per la continuità territoriale, lodando l’impegno del deputato europeo sardo Salvatore Cicu nella tutela degli interessi isolani a livello europeo. Tajani ha sottolineato la necessità che l’Europa presti maggiore attenzione alle isole, una battaglia che ha portato avanti anche da presidente del Parlamento europeo.

