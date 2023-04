Protestano i ragazzi del latte Dolce esclusi dal Talent trophy

Per Pasqua a La Maddalena torna il Talent trophy, torneo internazionale di calcio under 14, ma è preceduto da una dura polemica del Latte Dolce. La società denuncia di essere stata tagliata fuori all’ultimo dal cartellone in cui figurano squadre come Liverpool , Bayern, Milan e Roma. I ragazzi del Latte Dolce pregustavano la partita d’esordio coi Red Devils, ma gli organizzatori hanno annunciato la loro esclusione. Con caparre e prenotazioni già fatte, la società protesta per l’esclusione dei 21 ragazzi dall’esperienza maddalenina, che sarà dall’8 al 10 aprile.

L’attacco del Latte Dolce

“Parrebbe che l’amministrazione comunale si sia risentita del fatto che non vi fosse la partecipazione della squadra locale a tale manifestazione – attaccano dalla società di Sassari -. Posizione che certamente doveva essere valutata in fase preliminare alla stesura del torneo; pertanto ci chiediamo, perché chi organizza la manifestazione non partecipa con una propria squadra? Forse perché mancavano le condizioni per poterlo fare”.

“Come riportato nella mail dell’organizzazione, il sindaco de La Maddalena avrebbe specificato che non si sarebbe dovuta essere esclusa nessuna società delle 32 già iscritte. Per questo aspetto si può leggere l’autorizzazione della Figc Sgs del 14 marzo 2023, dove la stessa Federazione prende atto delle società partecipanti, degli abbinamenti dei gironi con l’approvazione del tabellone delle partecipanti. Ci chiediamo: se la frittata è stata fatta perché pretendere l’inserimento di una squadra locale sapendo che i gironi ormai fatti non potevano essere modificati a cinque? Per “accontentare” l’amministrazione comunale si è cercato di rimediare, cambiando le carte in tavola dimenticando che il buco oramai è più rande della toppa e la nostra esclusione ne è la prova”.

La replica del sindaco Fabio Lai

“Ho preso atto del disguido attraverso una email inviatami da alcuni genitori e alla quale, compatibilmente con gli impegni istituzionali, darò riscontro”. Il sindaco maddalenino Fabio Lai è stato informato della delusione del Latte Dolce, ma spiega di non essere l’organizzatore del torneo. “Umanamente sono particolarmente dispiaciuto per i ragazzi, ma tecnicamente non è una competenza del nostro Comune predisporre calendari o organizzare gironi – spiega -. Proverò, in via del tutto eccezionale, a farmi portavoce del problema con gli organizzatori per comprendere che soluzioni o proposte alternative possono essere messe in campo. Per fare in modo che la società Latte Dolce possa vivere in qualche modo questa esperienza”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui