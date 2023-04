Fioriere distrutte a Olbia, il danno notturno davanti a una pizzeria

Fioriere distrutte in una pizzeria di Olbia

La domenica è cominciata con una brutta sorpresa per una pizzeria di Olbia: le fioriere all’ingresso sono state completamente distrutte. I grandi vasi bianchi coi gerani erano sistemati davanti all’ingresso della pizzeria 5.0 del Medda’s group. Le foto della devastazione da sabato sera ha subito fatto il giro dei social tra gli olbiesi. Il primo pensiero è stato per l’ennesimo atto vandalico, Perché non sarebbe la prima volta nelle strade di Olbia.

Considerati il peso delle fioriere e la posizione del locale – a pochi passi dall’incrocio tra via Euclide e via Volta – l’idea che ha preso piede era che qualche automobilista avesse perso il controllo del mezzo. E così è stato. Dopo la sorpresa iniziale è stato individuato il responsabile: tra cocci e terriccio c’era anche la targa della sua auto.

Il titolare delle pizzerie Medda ha già incontrato il giovane che ha provocato l’incidente, sarà lui ad accollarsi tutte le spese dei danni. E dovrà pagare il conto per quell’attimo di distrazione. E, a giudicare dai danni, non c’è il rischio che gli ricapiti nei prossimi giorni. O, almeno, sembra difficile che possa rifarlo con la stessa auto che ieri notte ha distrutto le fioriere.

