Il giocatore del Milan seduto vicino al sindaco di La Maddalena.

E’ iniziato al neo battezzato stadio Salvatore Zichina di La Maddalena il primo torneo internazionale di calcio under 14 della storia dell’isola. Il sindaco di La Maddalena Fabio Lai è seduto a fianco all’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, per godersi la partita.

Ma, nonostante l’emozione del primo cittadino di avere vicino un noto calciatore, i due oggi sono avversari perché tifano due squadre diverse. Il primo cittadino, infatti, è con la maddalenina Ilva, mentre l’attaccante con l’Hammarby, la squadra svedese dove gioca suo figlio.

Un’organizzazione durata mesi che ha visto l’amministrazione comunale chiudere un importante accordo che ha permesso di far giungere a La Maddalena i settori giovanili di importantissimi club come Liverpool, Benfica, Roma, Milan, Inter, Cagliari, Borussia ed altre squadre provenienti dalla penisola.

Saranno oltre 80 le partite e la finalissima è prevista per lunedì alle 18.

Un evento sportivo che ha permesso di accogliere oltre 2000 persone fra dirigenti sportivi, atleti, genitori e semplici tifosi. Particolarmente soddisfatto il sindaco che questa mattina, con un simbolico calcio di inizio, ha inaugurato l’inizio dei giochi.