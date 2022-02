Il tampone gratis per i bambini.

“Come faccio ad avere il tampone gratis per mio figlio in farmacia?”. Sono tanti i dubbi dei genitori su come poter accedere ai test covid richiesti dalle scuole nella misura gratuita, come è stato formalizzato, lo scorso 27 gennaio, attraverso un decreto.

La direttiva, mirata a sopperire alle difficoltà riscontrate nelle Asl per l’erogazione dei test ed evitare che le spese ricadano sulle tasche dei genitori, ha generato però tante incomprensioni su come usufruire degli antigenici rapidi. Anche in Gallura è caos, tante mamme si stanno recando in farmacia per richiedere il tampone gratuito, ottenendo risposte negative dall’altra parte del banco. Alcune addirittura raccontano che la farmacia li ha invitati a recarsi nelle convenzionate nel territorio che erogano il servizio. A fare chiarezza su questo grande caos che sta avvenendo in queste ore il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis.

Dove fare il tampone gratis.

Dal 28 gennaio, fino al 28 febbraio, il test antigenico gratuito riguarda anche ai bambini delle elementari. Una misura, prima riservata solo ai ragazzi delle medie e superiori, finanziata con 19,2 milioni di euro. “Per poter accedere al tampone gratuito bisogna avere la ricetta del medico o dal pediatra – spiega Annis -, altrimenti i test si pagano a 8 euro. Tutte le farmacie che hanno fatto espressa richiesta sono abilitate al servizio, per cui la lista delle farmacie convenzionate non ha più ragione di esistere, in quanto ora tutte le farmacie ora applicano il prezzo calmierato”.

La prassi per ottenere il tampone è che un alunno di una scuola positivo al coronavirus o che frequenta una scuola nella quale il preside ha emanato una circolare con i provvedimenti presi, ha la possibilità di andare dal medico, il quale rilascerà una certificazione da presentare in farmacia e poter avere diritto al tampone gratuito. Questo riguarda i soli positivi. Chi ha avuto un contatto ravvicinato e vuole fare il test per sentirsi sicuro non ha diritto all’esenzione.