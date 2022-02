I lavori nelle strade di Monti.

Le strade di Monti rinnovano l’asfalto. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno interessato alcune vie dell’abitato e della frazione di Su Canale stanno per essere ultimati. Gli interventi hanno interessato anche la strada rurale di Mauccu.

Ad essere asfaltate la via Sos Balaros, parte di via Garibaldi, parte di via Verdi e traverse, via Cesare Battisti, via Parini, incrocio via La Piana con strade vicinali, parte via Frades Berritteddos e ingresso secondario al campo sportivo di Monti.

Sulla strada rurale di Mauccu si è provveduto anche al ripristino delle cunette e alla sistemazione di alcuni ingressi alle aziende. “Quest’anno sono previsti altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dell’abitato e nell’agro – dichiara il sindaco Emanuele Mutzu -. Ci scusiamo per qualche disagio creato ma siamo felici di aver risolto alcune criticità nel paese e nell’agro che meritavano attenzione”.