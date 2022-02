Lo sfogo di una mamma di Monti.

“Oggi il treno non è passato da Su Canale”. E’ la denuncia di una mamma di Monti circa un disservizio di Trenitalia, che ha lasciato a piedi la figlia, che non è potuta recarsi a scuola.

La figlia, che frequenta una scuola superiore di Olbia, stava aspettando il treno alla fermata di Su Canale, a Monti, ma, stando a quanto racconta, il mezzo non è mai giunto a destinazione. “Stamattina il treno delle 7,32 non è passato – racconta – e non è stato annunciato neanche il ritardo, tra l’altro nel caso in cui ci sia stato il pullman sostitutivo la fermata si trova a quasi un km dalla stazione ed i pendolari non hanno il tempo per poterlo prendere”.

Non è nemmeno la prima volta che il treno non passa. “Questo disguido si verifica ormai da qualche tempo, motivo per cui mia figlia ha fatto più volte assenze – si lamenta – . Spesso, poi, soprattutto i ritardi e con la nuova stazione mia figlia è stata costretta a correre per arrivare nella vecchia fare il certificato del ritardo per poterlo portare a scuola a giustificare il ritardo, non le dico le corse soprattutto perché dopo la seconda ora non si può più entrare a scuola”.

I disservizi non sono stati nemmeno comunicati dall’azienda. “Non abbiamo avuto da Trenitalia nemmeno informazioni né annunci riguardo al mancato arrivo del treno e nemmeno della sostituzione con il pullman – dichiara -. Inoltre questo non arriva in stazione a Su Canale perché non ha spazio di manovra, ma si ferma all’Aghiloia in uno spazio sterrato oltretutto a quasi un km dalla stazione. Impossibile da raggiungere in poco tempo e ovviamente in giornate piovose è disagevole. Non è giusto perché abbiamo pagato un abbonamento per poter far viaggiare nostra figlia sul treno”.