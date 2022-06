Riprende il largo la tartaruga Lady Wolf.

Lo scorso anno, la tartaruga “Lady Wolf”, era stata soccorsa dal Parco di La Maddalena e consegnata al centro di recupero del Parco Nazionale dell’Asinara. Ieri mattina, grazie all’impegno dell’associazione Seame Sardinia, nella spiaggia dei due mari di Caprera, Lady Wolf ha ripreso il largo.

Ad assistere alle operazioni di rilascio dell’animale e a svolgere una piccola lezione di Educazione Ambientale per tutti presenti, vi erano il direttore del Parco di La Maddalena Yuri Donno, il direttore del Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta, Vittorio Gazale, il personale specializzato del Crama e l’assessore all’Ambiente del Comune di La Maddalena, Federica Porcu.

Un’occasione per i tanti bagnanti che erano presenti in spiaggia e hanno visto con i propri occhi il risultato concreto delle attività condotte in perfetta sinergia dai due Parchi nazionali di La Maddalena e dell’Asinara e hanno potuto assistere ad un evento emozionante e ricco di significato.