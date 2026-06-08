La neurologia dell’ospedale di Olbia amplia l’assistenza ai pazienti.

L’unità operativa di Neurologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia consolida il proprio ruolo nel sistema sanitario della Gallura con un aumento significativo delle prestazioni. Nei primi mesi dell’anno, il reparto registra un incremento del 28% rispetto allo stesso periodo precedente, passando da circa quattromila a oltre cinquemila attività ambulatoriali.

Il servizio della neurologia dell’ospedale di Olbia garantisce assistenza in diverse fasi del percorso clinico. Il personale segue i pazienti sia durante le urgenze sia nella gestione delle patologie croniche. L’équipe opera in collegamento con gli altri reparti e fornisce consulenze nei vari ambiti ospedalieri, compreso il Pronto soccorso.

I nuovi servizi della neurologia dell’ospedale di Olbia.

Negli ultimi mesi il reparto ha introdotto nuovi ambulatori e ha migliorato l’organizzazione interna. Tra le principali novità emerge l’attivazione del servizio di neurologia vascolare, dedicato alla prevenzione e al trattamento delle malattie cerebrovascolari, tra cui ictus e aneurismi. Il percorso diagnostico utilizza strumenti specifici e si svolge in collaborazione con altre unità operative.

Il reparto ha inoltre riorganizzato l’ambulatorio dedicato all’epilessia. Il nuovo sistema consente ai pazienti di effettuare visita ed esami nello stesso giorno, riducendo i tempi e migliorando l’accesso ai servizi. La struttura presta particolare attenzione anche alle neuropatie e alle patologie che incidono sulla qualità della vita quotidiana.

Terapie innovative e prospettive per il reparto di Olbia.

Sul piano terapeutico, la neurologia dell’ospedale di Olbia introduce trattamenti avanzati per la gestione dell’emicrania cronica. I medici utilizzano anticorpi monoclonali, gepanti e tossina botulinica per intervenire sui meccanismi del dolore e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Accanto all’attività clinica, il reparto sviluppa una diagnostica strumentale avanzata che comprende esami come elettroencefalogramma ed elettromiografia. La struttura partecipa inoltre a reti nazionali dedicate allo studio delle demenze, favorendo aggiornamento e formazione continua.

La programmazione prevede anche l’apertura di un Day Hospital multidisciplinare. Questo servizio consentirà la somministrazione di terapie complesse senza ricovero ordinario e offrirà percorsi personalizzati per diverse patologie neurologiche, tra cui sclerosi multipla, disturbi del movimento e malattie rare.

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