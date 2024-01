Dopo due anni la tartaruga Patastrocchia verso la libertà

Fu salvata nel Golfo di Marinella e dopo due anni la tartaruga Patastrocchia è ormai a un passo dalla libertà. “Recuperata in seguito allo spiaggiamento nel Golfo di Marinella in stato di ipotermia e consegnata all’Area marina protetta di Tavolara – spiegano dal Cres, Centro di recupero del Sinis -. Ora dopo 2 anni di degenza al CReS l’esemplare di Caretta caretta ha recuperato tutte le sue funzioni vitali”.

“È è in ottima forma ed è cresciuto fino ad una dimensione tale per cui sarà meno vulnerabile ai predatori naturali una volta rilasciato in natura. Appunto, preparatevi all’evento. Stiamo programmando il rilascio di Patastrocchia che avverrà nella prossima stagione calda”. L’evento sarà celebrato in modo degno e gli specialisti del Cres assicurano: “Ovviamente vi terremo aggiornati”.

