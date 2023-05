Tartaruga marina in difficoltà nelle acque di Golfo Aranci: salvata

Salvata una tartaruga a Golfo Aranci.

Nuotava in difficoltà nelle acque di Capo Figari. Una tartaruga Caretta Caretta è stata tratta in salvo questa mattina a Golfo Aranci, dalla Guardia Costiera di Olbia. L’animale, di circa 30 cm di lunghezza, è stato rinvenuto in difficoltà nelle acque ad est Capo Figari.

La motovedetta CP 2116 della Capitaneria di porto di Olbia, comandata dal 1° Luogotenente Santarcangelo Francesco, durante un’attività di vigilanza ambientale ha individuato la specie marina protetta in superficie in evidente stato di difficoltà e l’ha subito recuperata a bordo.

Contestualmente veniva allerta la Rete Regionale per la conservazione della fauna marina, di cui l’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo è parte attiva e referente insieme alla Guardia Costiera al Corpo Forestale e alla Regione Autonoma della Sardegna. Il personale dell’Area Marina ha atteso l’esemplare di caretta caretta nella banchina della Guardia Costiera per il successivo trasferimento al CReS – Centro di recupero del Sinis dove i veterinari faranno i primi controlli per verificarne lo stato dii salute.

Il Direttore Marittimo, il Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo ricorda che l’attività eseguita dalla Guardia Costiera di Olbia rientra nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, il cui scopo è la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero e invita i diportisti e i bagnanti a segnalare la presenza di specie marine in difficoltà.

