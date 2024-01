Partono i lavori per la Trìnita a La Maddalena

A La Maddalena stanno per partire i lavori di ristrutturazione e sistemazione della antica chiesetta della Trìnita. “Il prossimo 18 gennaio, grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr, inizieranno i lavori nella parte esterna della nostra amata chiesa della SS Trìnita”. Lo annuncia l’assessore al Cultura e Tradizioni, Gianvincenzo Belli.

“L’intervento ha come obiettivo il parziale restauro degli ambienti interni e la messa in sicurezza, la valorizzazione e il recupero delle preesistenze esterne – spiega l’esponente della Giunta Lai -. Attraverso la rilettura dei luoghi e, nel rispetto di questo, il pieno ripristino funzionale della chiesa e dello spazio esterno, elementi cardine per lo svolgimento delle attività locali”.

