Tassa di soggiorno a Olbia, il Comune lancia un nuovo portale per i turisti

Olbia presenta il nuovo portale per la tassa di soggiorno

Una nuova strada per i turisti che arrivano a Olbia e devono pagare la tassa di soggiorno: arriva un nuovo portale. Aspo spa in collaborazione con il Comune di Olbia rende nota l’attivazione di un nuovo portale per la registrazione delle presenze, ai fini del calcolo dell’imposta, che andrà a sostituire quello in uso attualmente.

Il link è raggiungibile qui https://abaco.entrateonline.net/olbia.php o collegandosi al sito www.aspo.it cliccando sul tasto TRIBUTI E SERVIZI – IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023.

Si ricorda che la dichiarazione relativa al primo trimestre 2023, che scadeva il 15 aprile, dovrà essere elaborata con il vecchio portale. Il vecchio portale è raggiungibile sul sito www.aspo.it cliccando sul tasto TRIBUTI E SERVIZI – IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui