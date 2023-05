Radoff di Calangianus selezionata come startup di eccellenza

C’è anche l’azienda sarda Radoff di Calangianus tra le cinque startup di eccellenza selezionate da Doorway. La piattaforma fintech autorizzata da Consob, leader nel venture investing online, il 6 aprile scorso ha aperto il capitale di cinque startup agli investitori con un target che supera i 5 milioni di euro. Si tratta di realtà accomunate da una forte connotazione tecnologica d’eccellenza, pur operando in campi e settori diametralmente diversi tra loro.

La lotta al radon

Tra queste c’è Radoff, startup innovativa fondata nel 2018 con quattro brevetti internazionali all’attivo e sedi in Emilia Romagna e Sardegna (a Calangianus). Specializzata nella progettazione e realizzazione di dispositivi smart ed efficaci in grado di monitorare gli inquinanti indoor che vengono respirati quotidianamente nelle private abitazioni, sui luoghi di lavoro, negli edifici pubblici come scuole, ospedali, etc. La tecnologia Radoff è in grado di garantire il controllo della qualità dell’aria, rilevando i valori di polveri sottili, anidride carbonica, composti organici volatili, temperatura, umidità, pressione atmosferica. E radon, un gas nobile, che all’aria aperta si disperde rimanendo innocuo ma che all’interno degli edifici può raggiungere concentrazioni elevate diventando una minaccia per chi lo respira.

La mappatura del gas

Tra gli obiettivi di Radoff c’è proprio la realizzazione, su scala nazionale, della prima mappatura interattiva dedicata alla diffusione del gas radon sul territorio italiano. Mettendo in rete i Big Data, si punta in questo modo a dare vita ad un censimento della concentrazione del Radon nelle diverse zone d’Italia. In un’ottica di prevenzione e riduzione del rischio. Uno strumento che potrà essere messo a disposizione di enti pubblici, istituti e fondazioni di ricerca, strutture sanitarie e ambientali. Radoff ha sviluppato una suite di dispositivi per il monitoraggio del gas radon, altamente nocivo e cancerogeno, e l’unico sistema indoor che permette anche di bonificare gli ambienti da questo agente. A livello nazionale è stata approvata una normativa a luglio 2020 con un decreto correttivo entrato in vigore il 18 gennaio 2023. In Italia, un edificio su due è a rischio radon.

Quello di Radoff è un traguardo ambizioso, che per essere raggiunto necessita del supporto di investitori e business angel: chiunque desiderasse sposare la causa di Radoff, potrà ora farlo attraverso l’apposito ‘deal’ attivato da Doorway fino al 20 maggio prossimo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui