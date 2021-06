Patenti ritirate a San Teodoro.

Patente ritirata per un 33enne di Budoni, P. G., beccato a guidare con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Il giovane, fermato a San Teodoro dai carabinieri della compagnia di Siniscola, è stato deferito in stato di libertà.

Stessa sorte per un altro 30enne, C. G., originario di Siniscola, sorpreso alla guida dell’auto, sempre a San Teodoro, in stato di ebbrezza. Anche per quest’ultimo è scattato il ritiro della patente.

