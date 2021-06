L’incidente sulla strada per Golfo Aranci.

È stato necessario il trasferimento all’ospedale di Sassari poco prima dell’ora di pranzo per S. S., il 37enne di Olbia, rimasto coinvolto, questa notte, intorno alle 4, in un incidente stradale, in località Suiles, all’uscita della galleria per Golfo Aranci.

L’uomo, alla guida del furgone, è finito contro un’auto, che proveniva dalla direzione opposta. Nell’impatto, il suo mezzo si è ribaltato e lui ha riportato delle brutte fratture agli arti e alle costole. Dopo il primo ricovero nel nosocomio cittadino, è stato trasferito dall’elisoccorso a Sassari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Resta grave, ma non in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente, invece, stanno facendo chiarezza i carabinieri. L’altro conducente, M. M., 38 anni di Golfo Aranci, alla guida dell’auto, ha riportato la frattura di un piede.

