I lavori nella scuola di Olbia.

E’ stato approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori della scuola primaria di via Nanni. L’edificio sarà ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. Come per la scuola di via Roma, la Regione ha già definito gli interventi da inserire nel Piano triennale di edilizia scolastica e sulla base della strategia già approvata per il Progetto Iscol@ per riqualificare la scuola primaria, che sorge affianco alla scuola media.

Nell’elenco dei lavori da porre per l’edificio, è stato riconosciuto al Comune, per la ristrutturazione e messa a norma dell’edificio, un importo pari a 310mila euro, di cui 248mila finanziati con decreto ministeriale e un cofinanziamento spettante al Comune di Olbia di 62 mila euro.

Nella scuola saranno realizzate pareti, pavimenti e massetti nuovi nella parte interna dell’edificio e ristrutturati i bagni. Sarà rifatto anche l’impianto idrico ed elettrico, antincendio e cambiati gli infissi. Le opere di adeguamento sismico prevedono il confinamento nodi e il rinforzo delle travi e pilastri.

