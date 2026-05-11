Un ragazzo di 23 ani è morto, forse per polmonite, al Paolo Dettori di Tempio
Una tragedia sconvolge la Gallura, un ragazzo 23enne di Luras è morto in ospedale a Tempio probabilmente per polmonite. Secondo le prime informazioni il giovane nei giorni scorsi sarebbe andato al pronto soccorso per dei dolori.
In seguito la diagnosi è peggiorata ed è scattato il ricovero per polmonite. Oggi il cuore del 23enne di Lura si è fermato. la Procura di Tempio ha disposto accertamenti e lo stesso ha fatto la Asl Gallura.