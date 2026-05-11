Porto Cervo Wine & Food Festival 2026, tutti i premi

Porto Cervo Wine & Food Festival 2026: successo per la 15esima edizione

Il Porto Cervo Wine & Food Festival celebra col 2026 il successo della 15ª edizione dell’evento boutique, confermandosi come uno degli appuntamenti più autorevoli e apprezzati nel panorama enogastronomico nel Mediterraneo. Un percorso costruito nel tempo che ha saputo conquistare la fiducia di produttori, operatori e buyer, oltre al pubblico, sempre presente con crescente partecipazione anche nell’edizione del 2026, diventando un punto di riferimento stabile sia a livello regionale, che nazionale ed internazionale.

Organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, l’evento ha ribadito la sua vocazione di piattaforma di incontro tra aziende, buyer nazionali e internazionali, stampa specializzata e appassionati.

Tra eccellenza, lusso e visione internazionale, il Porto Cervo Wine & Food Festival ha confermato la vocazione della destinazione Costa Smeralda.

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La 15dsima edizione

Un evento che nella sua 15esima edizione ha confermato l’evoluzione che l’ha contraddistinto in questi anni, facendolo diventare una piattaforma di scambio e arricchimento tra i produttori e i consumatori, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano insieme agli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino. Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo. Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo ampliare il proprio respiro, mantenendo un’identità fortemente legata al territorio ma aprendosi al confronto con le migliori realtà nazionali e internazionali. Oggi il Festival rappresenta un hub strategico dove degustazione, networking e approfondimento culturale si integrano in un format maturo e dinamico.

Tutti i premi dell’edizione 2026

Spumanti metodo charmat. Azienda: Foss Marai: Foss Marai Guia brut 2025

Bianchi nazionali. Azienda: Cantine Barone: Mater Cilento Fiano 2020

Vini Rosati. Azienda: Tenuta Masone Mannu: Masone Mannu Gran Rosè Igt

Spumanti metodo classico. Azienda: Corte Aura: Corte Aura Franciacorta Satin 2018

Spumante metodo classico rosè. Azienda: Cuvage: Cuvage Rosè brut 2021

Vermentino di Gallura DOCG. Azienda: Tenute Campianatu: Campianatu Vermentino di Gallura Superiore 2023

Bianchi sardi. Azienda: Cantina Santadi: Case delle Fate Valli di Porto Pino Igt 2023

Rossi nazionali. Azienda: Foss Marai, Masseria La Sorba: Vito primitivo Igt Puglia 2021

Rossi sardi. Azienda: Vitivicola Fratelli Puddu: Carros Nepente di Oliena classico 2021

SPIRITS. Sono stati poi assegnati, sempre durante la cerimonia di premiazione andata in scena nella Piazzetta di Porto Cervo, i riconoscimenti del Pcwff Award assegnati a chi si è distinto nella Spirits challenge.

Primo posto. Azienda: Esse Gin. Etichetta: Esse Gin – Cocktail: Tom Collins

Secondo posto. Azienda: Pernod Ricard. Etichetta: Avión Reserva Cristalino- Cocktail: Paloma

Terzo posto. Azienda: Mirto Sannai. Etichetta Redivivus, Cocktail: Basil Smash

Premio speciale “Masters of spirits”. Azienda: Distilleria Bonaventura Maschio.

Un premio speciale all’interno del Porto Cervo Wine & Food Festival è stato quello dedicato a personalità e aziende del mondo del vino che si sono particolarmente distinte sulla scena sarda e nazionale.

Premio alla carriera. Agente: Tore Sechi

Ambasciatore del cibo. Agente Premiato: Andrea Eriu

Ambasciatore del vino. Agente: Simone Sechi

Lavoro di coppia nel mondo del cibo. Agenti: Federica Sopracase e Pier Francesco Fracassi.

Premio immagine e comunicazione. Azienda: Tenuta Castelsanto

Agenti Emergenti. Agente: Vincenzo Vignocchi

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