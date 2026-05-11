Olbia in lutto per la scomparsa di una giovane donna

Addio ad Anna Maria Ruggero.

Dolore a Olbia per la scomparsa di una donna di soli 51 anni. Se ne è andata a causa di una malattia l’8 maggio scorso Anna Maria Ruggero, molto conosciuta e voluta bene in città. Il suo funerale si è tenuto il 9 maggio scorso alla chiesa della Sacra Famiglia, dove amici e parenti le hanno dato l’ultimo saluto, ricordandola come una donna molto gentile.

Nota come Anna era sposata da tempo e non aveva figli. Sono tanti i commenti commuoventi lasciati sui social da parte di conoscenti della donna. A colpire è la così prematura età della scomparsa di Anna, un’altra giovane vita scomparsa in città. “Che grande dispiacere troppo giovane, possa riposare tra le braccia del buon Dio”, è uno dei tanti messaggi di dolore dopo aver appreso questa ennesima triste notizia a Olbia.

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