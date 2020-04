Novità Spesati: aperte le consegne a Tempio e Arzachena a soli 4.9 euro.

Una novità per il comune di Tempio e di Arzachena: Spesati, la start-up sarda che prepara e consegna la spesa a domicilio ha iniziato a servire i due comuni Galluresi ad una tariffa speciale. Dopo Olbia e Cagliari, il primo supermarket online sardo apre le consegne anche a Tempio, Arzachena, Nuoro e Sassari. In queste destinazioni, il costo del servizio sarà di 4,9€. Restano invariati i costi ad Olbia.

Per ordinare la spesa è sufficiente preparare il proprio carrello su Spesati.it: gli ordini vengono ricevuti dai preparatori che si occupano di preparare le buste nel magazzino di 6.000 mq Centro Cash del gruppo Ibba, dove sono presenti anche la macelleria e il reparto ortofrutta (prodotti selezionati).

Sul portale è possibile scegliere tra 20.000 prodotti, selezionare il giorno e l’orario di consegna, nonché la modalità di pagamento, alla consegna (contanti o carte) o online (carte, paypal, bonifico).

Attualmente l’azienda, che conta 100 collaboratori, serve 500 famiglie al giorno e può contare su 20.000 clienti.

Una delle ultime iniziative riguarda il gel disinfettante per mani che Spesati sta proponendo a prezzo di costo.

Inoltre saranno attivate sul portale nuove offerte per supportare le famiglie in questo difficile momento.

Altro aspetto fondamentale riguarda la sicurezza: tutti i collaboratori Spesati usano mascherine e guanti, evitano il contatto tra loro e con i clienti, mentre tutti i mezzi e le attrezzature sono costantemente disinfettati. Per qualunque necessità di supporto, la chat sul sito è a disposizione e tutte le richieste di chiarimenti (anche notturne) vengono registrate ed evase nel più breve tempo possibile.

Profilo aziendale:

Spesati.com è un supermercato online, di proprietà di Spesati SRL, nato a Olbia il 23 Gennaio 2017. Nei primi 2 anni di start up si è affermato come leader del settore in Sardegna, dove conta oggi 20.000 clienti.

