Le barriere architettoniche a Olbia.

Purtroppo, si sa, le barriere architettoniche sono da anni un grande problema. Non solo per chi si deve muovere con la sedia a rotelle, ma anche per bambini ed anziani.

Olbia di certo non fa eccezione. Sono diverse le zone che avrebbero bisogno di un intervento. “La citta è terribile dal punto di vista delle barriere architettoniche – dice Giovannino Bonelli, che ha denunciato la situazione pubblicamente con una foto diventata virale -. Non si può continuare a fare dei marciapiedi altissimi sprovvisti di scivolo. L’azione che ho fatto è stata dimostrativa, perché il Comune dovrebbe fare qualcosa”.

Dalla carenza di scivoli alle strade sconnesse muoversi in carrozzina è, quindi, spesso un percorso ad ostacoli. Ma lo stesso problema lo denunciano anche gli anziani, che rischiano di inciampare sull’asfalto sconnesso o hanno problemi di deambulazione legati all’età.

