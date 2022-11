Incendio all’ultimo piano: vigili del fuoco in un palazzo di Tempio

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio a Tempio

Le fiamme all’ultimo piano non sono passate inosservate e per domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco a Tempio. Il rogo è divampato al sesto piano di un palazzo in via Sardegna. Per i vigili del fuoco è stato necessario chiedere rinforzi dal comando provinciale di Sassari.

Altre squadre sono quindi arrivate con l’autoscala e il carro aria perché non era semplice raggiungere l’appartamento al sesto piano di via Sardegna. Per fortuna le fiamme erano circoscritte e non c’è stato bisogno di far allontanare gli altri abitanti del condominio. Ma sul posto sono comunque intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Tempio.

