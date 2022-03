L’incendio a Tempio Pausania.

Incendio in un’abitazione questa sera intorno alle 19 e 30 in via Rossini a Tempio Pausania. Le fiamme sono nate da alcune scintille fuoriuscite dal caminetto.

Una donna è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso di Tempio per accertamenti. L’opera di spegnimento è durata circa un’ora.