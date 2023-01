Tempio entra tra i borghi più belli d’Italia e ora punta sul suo Carnevale

Tempio Pausania entra a far parte dei “Borghi più belli” in Italia.

Tempio Pausania entra a far parte dei borghi più belli in Italia. La ”città di pietra” è stata premiata per la sua bellezza che la rende unica in Sardegna, ma soprattutto nel Paese. Nella classifica “Borghi più belli d’Italia” nel 2023 entrano 14 nuove località nazionali, dal nord al sud.

Lo scorso anno erano stati premiati Lollove (Nu), tra 8 new entry mentre in Gallura era stata certificata come borgo più bello, La Maddalena. Con l’entrata di Tempio Pausania ora salgono a due in Gallura le cittadine più caratteristiche del territorio. In precedenza avevano ricevuto il premio Castelsardo (2003), Bosa (2007), Carloforte (2010), Atzara (2013), Posada (2015), Sadali (2018).

Intanto la “città di pietra” sta continuato il suo percorso per ricevere un altro riconoscimento per renderla più importante. Tempio, con il suo Carnevale, vuole diventare patrimonio dell’Unesco. Le sue manifestazioni, con i carri di cartapesta, sono uniche in Sardegna e hanno pochi rivali in Italia. L’amministrazione nei giorni scorsi si è incontrata a Roma all’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale con altri 9 comuni italiani che si sono candidati che fanno parte della rete nata a sostegno della candidatura dell’elemento “Carnevali storici dei carri di cartapesta” a patrimonio culturale immateriale Unesco.

