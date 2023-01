La neve arriva anche in Gallura, obbligo di catene a Campeda

Dopo i bagni sotto il sole di fine anno e il vento dei giorni scorsi arriva il crollo delle temperature con la neve che imbiancherà anche la Gallura. Mercoledì la neve scenderà fino a 800 metri ma giovedì 19 gennaio raggiungerà pure i 600 metri. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per l’arrivo della neve

“Una vasta struttura ciclonica, con minimo barico principale sul Mare del Nord, si estende al Mediterraneo occidentale e a parte del Nord Africa – s legge -. In combinazione con un campo di alta pressione dell’Atlantico essa determina avvezione fredda che domani raggiungerà anche la Sardegna e darà luogo a un sensibile calo delle temperature associata a precipitazioni nevose”.

“Domani sono previste sulla Sardegna precipitazioni nevose – si legge -. Le temperature saranno in diminuzione nel corso della giornata e la quota della neve si abbasserà gradualmente sino a scendere a 800 metri. L’accumulo al suolo previsto sarà debole o localmente moderato. Giovedì i fenomeni di precipitazione previsti saranno deboli e isolati, tuttavia la quota neve potrà scendere a 600 metri”. Nell’avviso viene specificato che con queste condizioni lungo la Carlo Felice scatta l’obbligo di catene o pneumatici invernali (oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza n. 91 Prot n. CCA0047173-P del 06.12.2012.). Sarà necessario essere attrezzati, quindi, per attraversare l’altopiano di Campeda, tra il chilometro 137,9 e il 179,5 della statale 131.

