Sulla Gallura arriva il maltempo, Abbanoa rinvia i lavori previsti

I lavori sono stati rinviati a data da destinarsi per maltempo.

A seguito dell’allerta meteo previsto per i prossimi giorni, è stato rinviato a data da destinarsi l’intervento programmato per domani sulla condotta idrica che collega il potabilizzatore dell’Agnata al partitore Cuidacciolu in località Padula D’Izzana in territorio di Arzachena.

I lavori saranno nuovamente programmati quando le condizioni meteo lo consentiranno. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

