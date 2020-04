A Tempio e Porto Cervo riaprono gli uffici postali: i nuovi orari

Le nuove aperture.

A partire da lunedì 20 aprile vengono riaperti due postali a Tempio e a Porto Cervo. Con le nuove riaperture salgono così a 117 su 121 gli uffici postali operativi a Sassari e in Gallura.

A Tempio Pausania il mercoledì riapre l’ufficio postale San Pasquale in Via Tempio 2 dalle 8 e 20 alle 13 e 45. Mentre ad Arzachena riapre l’ufficio postale di Porto Cervo in Via Karim Aga Khan 10 il mercoledì e venerdì dalle 8 e 20 alle 13 e 35.

La riapertura degli uffici postali nella provincia di Sassari e in Gallura è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

