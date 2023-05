Tempio, apre “Punto Poste Casa& Famiglia” in Largo De Gasperi

Il nuovo sportello delle Poste a Tempio.

Da oggi, nell’ufficio postale di Largo Alcide De Gasperi a Tempio Pausania, è operativo lo sportello “Punto Poste Casa & Famiglia” dove i cittadini possono trovare l’intera offerta di prodotti e servizi che Poste Italiane mette loro a disposizione.

Il nuovo spazio dedicato è presidiato da personale specializzato e tra le molteplici opportunità è già possibile acquisire informazioni e sottoscrivere la recente offerta luce e gas di “Poste Energia” che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Tra la molteplicità dei servizi dedicati, presso lo sportello di Largo Alcide De Gasperi si può sottoscrivere la polizza RCA Poste Guidare Sicuri per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose o aderire a un piano telefonico di PosteMobile Casa, disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata, oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Nel Nord Sardegna altri sportelli sono già attivi nelle sedi di Sassari Centro (via Brigata Sassari), Sassari 5 (via Luna e Sole), Alghero Centro (via Carducci) e Olbia Centro (via Acquedotto) nelle prossime settimane questo importante punto di contatto con la clientela sarà esteso in altri uffici postali del territorio.

