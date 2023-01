Lo sportello linguistico gallurese di tempio sarร finanziato con fondi regionali.

A Tempio riaprirร presto lo ๐’๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐‹๐ข๐ง๐ ๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐†๐š๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž. Ad annunciarlo รจ lo stesso comune, in una nota in cui descrive il progetto di piรน ampio respiro per salvaguardare la lingua gallurese.

Il progetto.

Nell’ambito della normativa inerente valorizzazione di lingue minoritarie e varietร alloglotte, la regione Sardegna ha finanziato il progetto “๐ ๐š๐ข๐๐๐กรจ๐ฆ๐ฎ ๐ข๐ง ๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐š-๐ ๐š๐ž๐๐๐š๐ฆ๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ฅ๐ข๐ฆ๐›๐š” presentato dal comune capofila di Calangianus e da unโ€™aggregazione di comuni che oltre a Tempio Pausania coinvolge anche Luogosanto, Santโ€™Antonio di Gallura, Telti e Luras. Il progetto si svilupperร in ๐Ÿ.๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ŸŽ ๐จ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐๐๐ข๐ฏ๐ข๐ฌ๐ž ๐ง๐ž๐ข ๐ฏ๐š๐ซ๐ข comuni e ha l’obiettivo di portare il gallurese allโ€™interno delle amministrazioni comunali, per far in modo che questo possa trattare tematiche culturali, sociali, amministrative e politiche nelle quali รจ caduto in disuso.

Per conto dellโ€™Istituto Chircas, che si occuperร dellโ€™esecuzione del progetto, lโ€™operatrice Anna Maria Giagheddu sarร incaricata della gestione delle attivitร , presso i locali della ๐๐ข๐›๐ฅ๐ข๐จ๐ญ๐ž๐œ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐“๐ž๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ e avrร a disposizione ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ– ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ข s๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ l๐ข๐ง๐ ๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ durante le quali verranno tradotti atti amministrativi e avvisi pubblici, e compiute attivitร di di front office per lโ€™utenza pubblica che avrร necessita, curiositร o piacere di confrontarsi con lei su tematiche linguistiche e culturali che hanno fatto la storia del questo territorio.

L’obiettivo del comune di Tempio.

Lโ€™obiettivo dellโ€™amministrazione comunale รจ quello di coinvolgere nelle attivitร il maggior numero di utenti delle fasce dโ€™etร piรน varie, rendendo partecipi sia i giovani che gli anziani, senza tralasciare le fasce intermedie, che potranno fungere da collante.

Un corso di gallurese gratuito per tutti.

A Tempio sarร attivato anche un ๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐๐ข ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ง g๐š๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž completamente gratuito, della durata di 30 ore, rivolto a chiunque sia interessato ad approcciare al gallurese o a migliorare le proprie competenze sulla lingua locale.

