Un’attivista animalista chiede al comune di San Teodoro una medaglia al valor civile per Danilo Sulas.

Un’attivista animalista della Penisola ha scritto al comune di San Teodoro con la richiesta di conferire un premio d’onore al giovane Danilo Sulas, il 20enne che ha perso la vita nei giorni scorsi a San Teodoro per salvare il proprio cane dall’annegamento: “Ho letto la triste notizia che ha visto protagonisti un cittadino e un cane di San Teodoro – scrive l’attivista, ripercorrendo la storia degli ultimi istanti di vita di Danilo -. Non è la prima volta che esseri umani mettono a rischio la propria vita, purtroppo talvolta perdendola, per salvare un animale compagno o compagna di vita. Lo Stato assegna medaglie al valor civile per nobili imprese e mi auguro che il comune di San Teodoro trovi un modo modesto ma sincero per dare al gesto di Danilo il giusto riconoscimento. Invito il comune di San Teodoro a seguire l’esempio di altri comuni, fiduciosa nella sensibilità di chi lo amministra”.

La lettera testimonia la grande risonanza a livello nazionale della sfortunata ed eroica vicenda del giovane Danilo, che ha commosso l’Italia.

Medaglia al valor civile, l’iter.

Commovente iniziativa, quella dell’attivista animalista, ma il comune di San Teodoro non ha voce in capitolo sull’attribuzione di medaglie al valor civile. Si tratta, infatti, di un’onoreficenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno. Sulle proposte si esprime preventivamente una commissione nominata dallo stesso capo dello stato. Un iter evidentemente lento e macchinoso, ma non è detto che da questa lettera non parta l’input che arriva a chi di dovere attivando la macchina burocratica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui