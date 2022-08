Trovata una tartaruga durante la bonifica a Calangianus.

Un forte temporale si è abbattuto, questo pomeriggio, su Calangianus e nelle campagne verso Telti. In pochi minuti si sono registrate numerose scariche di fulmini, ma fortunatamente i disagi sono stati contenuti.

La pioggia su Calangianus ha contributo a spegnere definitivamente gli ultimi focolai in località Ea Bona. Dalle 8 di stamane, sul fronte, sono stati impegnati 2 canadair provenienti da Olbia e diverse squadre a terra. Durante la bonifica è stato rinvenuto e tratto in salvo un esemplare di Testudo Marginata, tartaruga ancora diffusa in Gallura ma in pericolo di estinzione e tutelata dalla convenzione di Whashington, il personale forestale ha provveduto alla sua reidratazione e l’ha successivamente rilasciata in una zona sicura.