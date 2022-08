SpedireAdesso.com è il primo portale in Italia a vendere francobolli digitali online

SpedireAdesso.com è il primo portale di spedizioni in Italia a fornire la possibilità di acquistare un francobollo digitale online. Grazie alla partnership stretta con Poste Italiane, da oggi è possibile scaricare online i francobolli digitali, senza dover andare in tabaccheria o all’ufficio postale per il loro acquisto. Il tutto in maniera estremamente semplice e intuitiva, tramite qualsiasi dispositivo.

Nuova grafica del sito, con contenuti e funzionalità aggiuntive

SpedireAdesso.com, azienda siciliana che negli anni è divenuta un punto di riferimento per aziende e privati che spediscono abitualmente online, si è rivelata ancora una volta “pionieristica” per quanto riguarda il connubio tra mondo delle spedizioni e web. Grazie al lavoro incessante del team di ricerca e sviluppo web, in occasione del restyling grafico avvenuto lo scorso luglio ha arricchito il portale di nuovi contenuti e funzionalità.

Il sito attualmente online è più veloce e facile da navigare, soprattutto dai dispositivi mobili come tablet e smartphone. Inoltre, per facilitare le spedizioni locali sono stati aggiunti nuovi contenuti relativi ai corrieri espresso attivi nelle città italiane. Tra le novità di SpedireAdesso.com nel 2022 spicca il servizio di affrancatura postale online, nato dalla collaborazione con Poste Italiane e reso possibile grazie a una web app sviluppata dai programmatori dell’azienda siciliana.

Francobollo digitale in pochi click

Come funziona il francobollo digitale? Per prima cosa, bisogna abbandonare la vecchia idea che si ha del francobollo: non più un documento da acquistare in tabaccheria o all’ufficio postale. Ormai nel 2022 tutto si svolge online e anche il “rito” del francobollo postale è qualcosa che si può sbrigare in pochi click, sia da computer fisso che da un semplice smartphone.

Per acquistare l’affrancatura postale online è sufficiente selezionare il modulo per la spedizione buste direttamente dalla home page di SpedireAdesso.com.

Dopo aver scelto il tipo di servizio postale (al momento sono 5, ma questo numero è destinato a crescere nei prossimi mesi), è sufficiente compilare il modulo con i dati richiesti e acquistare il francobollo digitale.

Gli ultimi due step consistono nello scaricare e ritagliare il francobollo in formato PDF, dove sono stampati anche i dati del destinatario, per poi incollarlo su un lato della busta da imbucare.

Con questa importante novità, SpedireAdesso.com continua la sua mission volta a semplificare le spedizioni di buste e pacchi di ogni dimensione, sfruttando appieno le potenzialità offerte dal web.