La notte da incubo in aeroporto a Olbia.

Notte da dimenticare per diverse centinaia di passeggeri che, da ieri sera, hanno atteso due voli per Napoli e Ciampino. Entrambi sono stati cancellati e i 188 passeggeri del volo per Napoli, più i 236 per Ciampino, hanno trascorso la nottata in aeroporto.

Passeggeri nell’ex hub vaccinale.

La situazione di emergenza ha colto di sprovvista l’aeroporto, che ha dovuto allestire delle brandine visto che negli hotel non c’era posto. Altri, invece, sono stati dirottati nell’hub vaccinale. Situazione al limite dell’inverosimile, che si era palesata anche sabato notte, ma con le navi dirette a Olbia.

Sabato problemi con l’arrivo delle navi.

Sul traghetto Moby in partenza da Piombino, alle 14:45 di sabato, si era verificato un ritardo di 90 minuti. A ciò si erano mischiati i problemi tecnici come lo spegnimento del motore, della luce e dell’aria condizionata. Come se non bastasse anche sulla Tirrenia proveniente da Civitavecchia, con 600 passeggeri da sbarcare e 900 da imbarcare per il ritorno, si erano verificati disagi. Dal traghetto i portelloni erano rimasti bloccati per circa un’ora, dalle 22:30 a poco prima della mezzanotte.