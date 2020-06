Tenta di forzare i distributori automatici e fugge: arrestato un 38enne

L’uomo è stato sorpreso dalla polizia.

Continuano i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte della polizia di stato.

Nelle prime ore del mattino di ieri è arrivata al 113 una richiesta di aiuto da parte della vigilanza privata di un punto ristoro self service H24, con la quale si veniva segnalato un uomo intento a forzare una delle macchinette distributrici. Un equipaggio della squadra volante, subito accorso sul posto, ha sorpreso l’uomo ancora intento a scassinare il macchinario, il quale, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato immediatamente dagli agenti.

L’uomo, Claudio Muscheri, 38enne cagliaritano ben noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di un cacciavite, usato per rompere una barra in ferro a protezione della gettoniera del distributore e di poche monete asportate prima di essere scoperto.

A confermare quanto già gli agenti avevano potuto accertare durante l’intervento, sono state le immagini delle telecamere dell’impianto interno di videosorveglianza del punto ristoro, che hanno ripreso tutte le fasi del furto. L’uomo è stato così arrestato per furto aggravato ed accompagnato presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

