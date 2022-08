Ai domiciliari una coppia per tentata rapina impropria a Baia Sardinia.

Gli agenti del Commissariato di Porto Cervo, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, hanno eseguito 2 misure cautelari a carico di due coniugi, che sono stati segnalati dagli agenti come possibili responsabili di una tentata rapina impropria ai danni di turisti avvenuta nel periodo di giugno.

I fatti di riferimento sono accaduti nel parcheggio della spiaggia di Porto Sole, in località Baia Sardinia. In detta occasione gli indagati avrebbero forzato la portiera di una vettura di proprietà di turisti tedeschi ma, individuati dalla polizia, gli stessi avrebbero tentato di investire un agente per cercare di guadagnare la fuga.

A seguito della successiva attività d’indagine, che ha consentito di individuare i due coniugi possibili responsabili del fatto, l’autorità giudiziaria ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora, presso la città di Olbia, con il divieto di allontanarsi dalla loro abitazione nelle ore serali e notturne.