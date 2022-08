“Il medico sostituto di La Maddalena se ne va”. Ma l’Asl smentisce

La denuncia dei consiglieri di minoranza di La Maddalena.

Il medico di base che a La Maddalena aveva coperto il periodo estivo, il dottor Plastina, termina il suo incarico e, secondo quanto denunciano i consiglieri comunali di minoranza, non si hanno notizie di una nuova nomina, lasciando di fatto 1.500 pazienti maddalenini senza cure.

Lo denunciano i consiglieri comunali di minoranza Annalisa Gulino, Rosanna Giudice, Manila Salvati e Alberto Mureddu. “Ad oggi l’ultima in ordine di tempo, il medico di base che ha coperto il periodo estivo – dichiarano. ha terminato il suo incarico, lasciando 1500 pazienti maddalenini, senza medico, senza prospettiva di una nuova nomina, con il disagio di chi, persone fragili che necessitano di farmaci per le varie terapie, saranno costretti ad andare alla ASL per farsi fare le prescrizioni. Condizioni da paese civile? Non crediamo”.

A replicare Asl Gallura, che ha informato che “in merito alla partenza del medico di base da La Maddalena, la Asl Gallura precisa che la notizia risulta priva di fondamento. Nel caso in cui il professionista manifestasse la volontà di lasciare l’incarico, la Asl rispetterà le sue eventuali future esigenze provvedendo alla sostituzione con un altro medico di famiglia”.