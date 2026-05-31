Tentato omicidio a Olbia, accoltellato un 21enne: è grave

Un giovane è stato accoltellato a Olbia.

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato nel corso di un’aggressione con arma da taglio avvenuta nel centro di Olbia nella notte. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte e viene inquadrato come un tentato omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito da un altro giovane che gli avrebbe sferrato diversi fendenti, raggiungendolo alla gola e alla testa. Dopo l’aggressione, l’autore del gesto si è allontanato rapidamente, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il ferito è stato soccorso poco dopo e affidato alle cure del personale sanitario del 118, quindi trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni sono gravi, ma non corre pericolo di vita.

Le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato di Olbia con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Sassari. Gli accertamenti si stanno concentrando sulla ricostruzione precisa della dinamica e sull’identificazione dell’aggressore, al momento irreperibile. Vengono analizzate testimonianze e i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare elementi utili alle ricerche. Prosegue quindi l’attività investigativa per chiarire il contesto in cui si è verificato il fatto e per rintracciare il responsabile.

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