Tentata violenza sessuale a Olbia nel degrado di via Andrea Doria

Nel cuore di Olbia c’è un angolo di degrado e lì una ragazza si è salvata da una violenza sessuale perché qualcuno ha sentito le sue urla. Tra la Basilica di San Simplicio e il Parco Fausto Noce scorre la decadente e abbandonata via Andrea Doria. A pochi passi dalla bella faccia della città c’è una zona d’ombra caratterizzata da degrado e droga. Una ragazza si trovava davanti a quel grosso cantiere abbandonato, quando è stata sorpresa da Marco Cocco, un 32enne di Olbia.

L’avrebbe trascinata dentro quel cantiere, sottraendole il telefonino. Mentre stava cercando di abusare di lei, la ragazza si è messa a urlare con la speranza che qualcuno la sentisse. Un passante ha colto il suo grido d’aiuto e ha subito chiamato i carabinieri. I militari stavano pattugliando il centro di Olbia e sono arrivati in pochi minuti. Il tanto da sorprendere il 32enne che cercava di violentare la giovane. Lei aveva delle ferite per l’aggressione mentre lui è finito nel carcere di Bancali. Il cantiere a San Simplicio ha un aspetto spettrale, davanti a quel degrado si sente la rabbia dei residenti che protestano per quello scempio nel cuore di Olbia.

