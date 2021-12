La rapina in un chiosco di Olbia.

Momenti di terrore, ieri sera, in nel chiosco Natalie di Olbia. Un rapinatore è entrato nella struttura sorprendendo nella cucina una barista, che è stata legata con fascette di plastica e ammutolita con un tovagliolo posto all’interno della bocca.

Il malvivente, di circa 30 anni, dopo essersi assicurato che la donna non avrebbe potuto far saltare il suo piano, si è avvicinato ad una credenza portando via circa 5mila euro, ma la somma potrebbe essere ben più consistente. La barista, una volta accertata la fuga del ladro ha lanciato l’allarme ai clienti che hanno allertato i carabinieri del reparto territoriale di Olbia.

Per il giovane, vestito in tuta e scarpe da ginnastica, coperto da un cappuccio, le ore potrebbero esser contate. Le telecamere della zona, infatti, potrebbero aver ripreso qualche azione o movimento utile all’individuazione del rapinatore.