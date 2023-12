Stop agli alcolici per le strade di Olbia.

Nel centro cittadino di Olbia si sono verificati una serie di episodi che hanno arrecato notevoli turbamenti, compromettendo il decoro e la vivibilità generando preoccupazioni per la sicurezza pubblica. In particolare, l’area del centro storico compresa tra le piazze Regina Margherita, Matteotti e Mercato è stata teatro di comportamenti violenti.

Il sindaco, Settimo Nizzi, ha ritenuto opportuno intervenire temporalmente con misure atte a contrastare il problema. Pertanto, è stato adottato un provvedimento che impone il divieto di consumo e di vendita da asporto, in determinati orari, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su specifiche aree pubbliche aperte al pubblico. Queste misure sono dirette principalmente alle zone maggiormente interessate da tali fenomeni, escludendo gli esercizi di somministrazione e le relative occupazioni esterne che già sono oggetto di concessione.

Il provvedimento prevede, fino al 15 gennaio 2024, il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché il divieto di vendita delle medesime bevande in modalità da asporto dalle ore 19 alle 8:30 del mattino successivo. Queste restrizioni saranno applicate nelle seguenti aree: piazza Regina Margherita, tratto di Via Regina Elena da Piazza Regina Margherita fino a Piazza Matteotti, piazza Matteotti, tratto di Via Acquedotto da Piazza Matteotti fino a Piazza Mercato e piazza Mercato. L’obiettivo è preservare la tranquillità pubblica e migliorare la qualità della vita in queste zone, promuovendo un ambiente urbano più sicuro e decoroso.

